Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Türkiye Suriye'de bütünlüğün teminatıdır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Suriye’de terörizmle mücadele uğrunda şehitler veren, 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıya kucak açan, gerek Astana, gerek Cenevre’de siyasi sürece somut katkı sağlayan ülkemize yönelik bu ithamlar, ciddiye alınması mümkün olmayan hezeyanlardan ibarettir. Türkiye’nin Suriye’de üstlenmiş olduğu rol sadece kendi milli güvenliğinin değil, Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının da teminatıdır” dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih El Şükri, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığının bölgenin tamamına ciddi zarar verdiğini ileri sürmüştü.