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Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine gerçekleşen bombalı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın Charikar şehrinde Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine yapılan bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada, "Afganistan´daki demokratik süreci hedef alan söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet, Cumhurbaşkanı Gani başta olmak üzere dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin barış ve güvenlik ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz" denildi.

DHA

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