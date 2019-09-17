Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın Charikar şehrinde Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine yapılan bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada, "Afganistan´daki demokratik süreci hedef alan söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet, Cumhurbaşkanı Gani başta olmak üzere dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin barış ve güvenlik ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz" denildi.

DHA