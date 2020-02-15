Diplomatlar için güvenlik garantisi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da “Türk tarafının Rus Büyükelçi’nin güvenliğini sağlamak adına gereken tüm önlemleri aldığından şüphemiz yok” açıklamasını yaptı. Peskov ayrıca “İdlib’de durum bu derece gerginken biz de Türkiye ile sıkı temas içerisindeyiz. Üstelik bu temaslar çeşitli seviyelerde gerçekleştirilmekte. Devlet başkanlarımız iletişim halinde, bu hafta içerisinde telefon görüşmeleri oldu” dedi.