Din adamı virüsten öldü, 40 bin kişi karantinada

Hindistan’ın Pencap eyaletinde Almanya ve İtalya’yı ziyaret ettikten sonra kendisini tecrit etmeyen 70 yaşındaki bir din adamının öldükten sonra yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baldev Singh isimli adamın, ölmeden kısa süre önce Sih festivali Hola Mohalla’ya katıldığı, 6 gün süren festivali her gün yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Singh’in ölümünden sonra 19 yakınına yapılan testlerin pozitif çıktığı, bugüne kadar doğrudan temas ettiği 550 kişinin izinin sürülebildiği, yaşadığı bölgede 15 köyün giriş çıkışlara kapatıldığı kaydedildi. Yine bu bölgeye komşu bir yörede 5 köyün ve 40 bin kişinin daha karantinaya alındığı ifade edildi.