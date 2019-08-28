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ABD, Orta Doğu planını İsrail seçimlerinden önce açıklamayacak

ABD, Orta Doğu planını İsrail seçimlerinden önce açıklamayacak

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt, "Barış planını (ya da bunun bölümlerini) İsrail'deki seçimlerden önce yayımlamamaya karar verdik." dedi.

ABD yönetimi, "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen Orta Doğu barış planını İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak seçimlerden önce açıklamama kararı aldı.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış planını (ya da bunun bölümlerini) İsrail'deki seçimlerden önce yayımlamamaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Başkan Donald Trump, pazartesi yaptığı açıklamada, planı İsrail seçimlerinden önce yayımlayabileceklerini belirtmişti.

(AA)

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