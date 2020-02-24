Dikkat çeken iddia: Kasım Süleymani, Esed'in istifasına engel oldu

Fars Haber Ajansı'na konuşan Plarek, "Kasım Süleymani, Suriye sorunuyla tek başına mücadele etti ve Suriye'yi kurtardı. Hatta Beşşar Esed neredeyse sığınmacı olup ülkesini terk edecekti. O (Süleymani), 'Zafer için tek yol direniştir. Allah'ın izniyle başarılı olacağız' dedi, direndi ve başarılı oldu." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Komutanlarından Gülali Babayi de, "Balıkların Mesajı" kitabında, Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybeden komutanlarından Hüseyin Hemedani'nin, "O gece çok karmaşık bir durum söz konusuydu. Esed, işinin bittiğini düşünüyordu. Rusya gibi bir ülkeye iltica etme peşindeydi." ifadelerini aktardı.

HASAN PLAREK KİMDİR?

İran Lideri Ali Hamaney, Dini Eserlerin Restorasyonu Kurumu'nun tesis edilmesinden 15 yıl sonra, söz konusu kurumun yönetimini Kudüs Güçleri'ne tevdi etmişti.

Süleymani de kurumun başına 40 yıllık dostu Plarek'i (58) atamıştı.

Plarek'in başında bulunduğu önemli makamlardan bir diğeri de Irak ve Suriye'de Şii kutsal mekanlarını restore eden Nübüvvet Kevseri Restorasyon Şirketi'ydi. Süleymani, Kudüs Güçleri'ndeki ekonomik işler komitesine, bu tabela altında İran'a uygulanan ekonomik yaptırımları delme talimatı vermişti.