Vikipedi'de Melania Trump hakkında yakışıksız ifadelere yer verildi

TM Dijital Haber Merkezi

İnternet üzerinden itibar suikastı ve sabotaj faaliyeti yürüten gruplar, bu kez ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ı hedef aldı. Bu sabotajı Vikipedi bağlantılı siteler üzerinden yapan gruplar, Melania Trump’ı “eski bir seks işçisi ve porno yıldızı” olarak damgaladı.

Wikipedia’nın bünyesinde barındırdığı çatlaklar üzerinden yürütülen dezenformasyona karşı oluşturulan Wikipediocracy internet sitesi, Melania Trump’la ilgili bu olayın, 15 Haziran 2019 tarihinden itibaren 9 gün boyunca Vikipedi’nin çatısı altında faaliyet gösteren sitelerde yer aldığını açıkladı.

Bu siteler arasında, hedef kitlesi anadili İngilizce olmayanlar ve çocuklar bulunan Simple-English Wikipedia internet sitesi de bulunuyor.