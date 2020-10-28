Diaspora baskısıyla Türkiye'yi sattılar

Ermeni diasporası güçlü olduğu ABD’de Türkiye ve Azerbaycan için çalışan lobi firmalarının anlaşmalarını tehditle iptal ettirmeye çalışıyor.

Ermeni lobisinin Kongre’deki en büyük çatı derneği olan Armenian National Comitee of America (ANCA), Mercury Public Affairs PR ve lobi firmasının Türkiye ile çalışmayı bıraktığını açıkladı. Mercury firması 2013 yılından bu yana hem Türkiye’nin Washington D.C Büyükelçiliği’nin hem de Türk Amerikan İş Konseyi’nin (TAIK) lobiciliğini üstlenmekteydi.

Azerbaycan’ın ABD’deki hukuki temsilciliğini üstlenen Londra merkezli DLA Piper firması ve The Livingston Group da 13 Ekim’de Azerbaycan’la olan ilişkisini sonlandırdığını açıklarken Washington merkezli lobi ve PR firması BGR Group da Azerbaycan petrol firması SOCAR’la anlaşmalarını iptal ettiklerini duyurdu.