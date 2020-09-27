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27 Eylül 2020 Pazar 02:43 | Son Güncelleme:

DHKP-C Yunanistan polisiyle çatıştı

DHKP-C Yunanistan polisiyle çatıştı

Açlık grevi yapan avukatlara destek bahanesiyle Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen terör örgütü DHKP-C yanlısı bir grup polisle çatıştı.

 Yunanistan’ın başkenti Atina’da, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı’ndaki Meçhul Asker Anıtı’nın önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, ellerindeki pankartlarla Türkiye’de açlık grevi yapan avukatlara destek amacıyla gösteri düzenlemek istedi. Eylemciler, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ne yürümek isteyince çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle karşılaştı. Polise bayrak sopalarıyla saldıran eylemciler göz yaşartıcı gazla dağıtıldı, bazı DHKP-C yanlıları gözaltına alındı.

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