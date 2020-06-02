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  3. Devlet başkanı açıkladı: Her köye 2 televizyon verilecek
02 Haziran 2020 Salı 10:40 | Son Güncelleme:

Devlet başkanı açıkladı: Her köye 2 televizyon verilecek

Devlet başkanı açıkladı: Her köye 2 televizyon verilecek

Uganda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okuldan ayrı kalan öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için her köye 2 televizyon satın alacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Yoweri Museveni, ulusa sesleniş konuşmasında, okullarda eğitimin bir ay daha yapılamayacağını ve uzaktan eğitim projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Bu kapsamda her köye 2 televizyon satın alacaklarını belirten Museveni, "Radyolar daha basit, her eve radyo verilebilir ancak radyoda duyuyor, göremiyorsunuz. Televizyonlarla sanki sınıftaymışsınız gibi hem görüyor, hem duyuyorsunuz." dedi.

Museveni ayrıca gelecek hafta halka ücretsiz maske dağıtımına başlayacaklarını ifade etti.

Yaklaşık 70 bin köyün olduğu ülkede, 140 bin yeni televizyonun satın alınması planlanıyor.

2014 sayımına göre, ülkedeki 1 milyon hanede televizyon, 3,4 milyon hanede de radyo bulunuyor.

Virüse karşı sıkı tedbirlere başvuran Uganda'da, şimdiye kadar 457 Kovid-19 vakası görülürken, hiç ölüm kaydedilmedi.


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