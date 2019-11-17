Dev şirketle bakanlık karşı karşıya... Amazon'dan Pentagon'a 'ihaleye fesat' davası

Dünyanın önde gelen online satış ve bulut girişim sitesi Amazon, ABD Savunma Bakanlığı’nı (Pentagon),Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDI) olarak bilinen ‘bulut’ ihalesini taraflı ve hatalarla dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verdiği gerekçesiyle mahkemeye vereceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “JEDI değerlendirme sürecinin birçok boyutunda açık eksiklikler, hatalar ve aşikar bir taraflılık içeriyor. Bu konuların incelenmesi ve düzeltilmesi önemli” ifadelerine yer verildi. Amazon’un 10 milyar dolarlık bulut projesi konusunda sıra dışı şekilde deneyimli ve ABD ordusunun kritik teknolojisini tedarik etmeye kabiliyetli olduğu belirtilen açıklamada, “Hükümetin ve seçilmiş liderlerin alım ihalelerini siyasi etkiden bağımsız olarak tarafsızca yönetmesinin, ülkemiz açısından kritik olduğuna inanıyoruz” denildi. Pentagon, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

BÜYÜK REKABET

İhale için iki şirket arasında son iki yıldır büyük rekabet yaşanıyor ancak Amazon’un kazanmasına daha yüksek olasılık olarak bakılıyordu. Amazon’un ihaleye girmesi, rakipleri kadar Trump tarafından da takip ediliyordu. Trump, Pentagon ile Amazon arasındaki ihaleye ilişkin çok sayıda şikayet aldığını söylemiş ve Beyaz Saray’ın süreci ayrıntılı inceleyeceğini kaydetmişti. Bu açıklamanın ardından Pentagon, ihalenin sonucunu açıklamayı ertelemişti.

BEZOS’U HEDEF YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Amazon’un kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlık, uzun süre ABD gündeminin ilk sıralarında kalmıştı. Amazon’un bu açıklamayla, Trump’ın Amazon’un aleyhine ihaleye karıştığını ima ettiği belirtiliyor. Bezos’un sahibi olduğu Washington Post gazetesinin 2013 yılından bu yana Trump karşıtı haberler yaptığı bilinirken Trump’ın arkadaşı David Pecker’ın CEO’su olduğu Natinal Enquirer dergisi de Bezos’un 25 yıllık eşinden boşanma aşamasında bir haber sunucusuyla fotoğraflarını yayınlamıştı.

JEDI PROJESİ NEDİR?

JEDI, ABD Savunma Bakanlığı’nın bilgisayar alt yapısının modernizasyon projesinin bir parçası. ABD Savunma Bakanlığı’nın amacı, bilgisayar ağlarını tek bir ‘bulut’ sisteminde toplamak. Pentagon’un gizli bilgilerini de içeren tüm verileri bu buluta taşınacak. Projeyi 10 yılda tamamlayacak olan Microsoft yapay zeka temelli analizler de yapacak.