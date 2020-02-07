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Dev gemide de yayılıyor

Dev gemide de yayılıyor

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını genişlerken Japonya’da karantinaya alınan dev gemide vaka sayısı 20’ye çıktı. Yolcular odalarına kilitlendi, geminin kontrolü askerlere geçti.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle önlemlerin arttırıldığı Çin’de toplam ölü sayısı 565’e ulaşırken, önceki gün 24 saat içinde 73 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 694 kişiye ise yeni teşhis konuldu. Toplam teşhis sayısı ise 28 bin 85’e yükseldi. Dünya genelinde 327 ülkedeki vaka sayısı ise 28 bin 344. Japonya’da karantina altında tutulan Diamond Princess isimli gemideki 10 yolcuda daha virüs tespit edildi. Gemideki hasta sayısı 20’ye yükseldi. 3 bin 700 yolcu ve mürettebatı ile en az 2 hafta karantina altında kalacak olan gemideki Olivia Capodicasa isimli yolcu gemideki koşulları ‘cehennem’ olarak tanımladı. Japonya karantinadaki yolculara yardım için 40 asker gönderecek. Gemide görev alacak personelin, odalarından çıkmalarına izin verilmeyen yolculara yemek servis etme ve ihtiyaç duyulan malzemeleri gemiye ulaştırma gibi görevlerde destek sağlayacağı ifade edildi.

HEMŞİRELER ZOR DURUMDA

Ortaya çıkan yeni fotoğraflar, Vuhan’da koronavirüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık ekiplerinin gösterdikleri fedakarlığı ve çabayı gözler önüne seriyor Fotoğraflar, koronavirüsünün sıfır noktası Vuhan şehrinde virüsün yayılmasını durdurmak için haftalardır gece gündüz çalışan Çinli tıbbi ekiplerin maruz kaldığı yüz yaralarını ve yorgunluklarını gösteriyor. Doktorların ve hemşirelerin fedakarlığı görenleri derinden etkiledi. Öte yandan  Avusturya’da korona virüsü şüphesiyle test sonuçlarını bekleyen bir kadının, hastaneden kaçtığı açıklandı. 7 saat sonra evinde bulunan kadın, polis tarafından yeniden hastaneye götürüldü.

ÇİNLİ ŞİRKET ÖLÜ SAYISINI 24.589 OLARAK VERİP SİLDİ 

Çin merkezli dünyanın en büyük video oyunları üreten şirketi Tencent, ülkede koronavirüsten ölen kişi sayısını internet sitesinde 24 bin 589 olarak yazdı. Şirketin internet ana sayfasında yayımlandıktan kısa bir süre sonra kaldırılan rakamlarda enfekte hasta sayısı da 154 bin olarak ifade edildi. Pekin hükümetiyle Tencent’in açıkladığı ölü sayısı arasında 80 kat fark bulunuyor.  

YÜZLERCE UZMAN BİR ARAYA GELİYOR 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), iki gün sürecek bir konferansta, yüzlerce uzmanın bir araya getirileceğini açıklandı. 11 - 12 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak konferansta, aşı ve ilaç çalışmalarının hızlandırılması çalışmaları görüşülecek. Aynı zamanda uluslararası bir ekibin de çok yakın bir zaman diliminde Çin’e gideceği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Tarık Jasareviç, “2019-nCoV için geliştirilmiş, bilinen etkili bir tedavi yok” dedi. 

VİRÜSÜ BULAN DOKTOR ÖLDÜ 

Çin’in Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs (2019nCoV) salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang, tespit ettiği virüse yakalanarak yaşamını yitirdi.


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