Derslerini almadılar, intikam yemini ettiler! Ermenistan'dan yeni saldırı sinyali

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren ve ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalan Ermenistan, Türkiye’ye tehditler savurmaya devam ediyor. Ermenistan’ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Facebook hesabından Türkiye, Azerbaycan ve İsrail’den intikam almaya söz verdiğini duyurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Karabağ’daki yenilgiden dolayı Türkiye’yi suçlamıştı. Paşinyan “Azerbaycan ile savaşa hazırdık ama Türkiye ve paralı askerler yenilgimizin sebebi” ifadelerini kullanmıştı.

GARDAŞIMIZIN ŞEREFİNE...

Azerbaycan ordusu Karabağ’ın tepesine Türk Bayrağı dikti. Ordu tarafından paylaşılan videoda, “Karabağ’ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye’nin şerefine Türk Bayrağı Karabağ’a dikilir” ifadelerini kullandı.

28 YIL SONRA AĞDAM’DALAR



Ermenistan’ın bugün itibarıyla tamamen çekileceği Ağdam kentine de 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu yerleşmeye başladı. Azerbaycan ordusuna ait zırhlı araçların Ağdam’a doğru hareket ettiği, yol kenarındaki Azerbaycanlıların da askerlere tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü. Ağdam bölgesinden çekilmeye devam eden Ermenistan ordusu ise dün kullandığı karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe verdi.

200. UÇAK İNDİ KULE SAYISI ARTTI



Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da temas hattı boyunca konuşlanan gözlem noktalarının yeniden konuşlandırıldığını ve sayılarının artırıldığını belirtti. Karabağ’da “kuzey” sorumluluk bölgesinde 11, “güney” sorumluluk bölgesinde 12 olmak üzere 23 gözlem noktasında 24 saat gözlem ve kontrol görevi yapılıyor. Öte yandan Rus barış güçleri ve teçhizatlarının sevkiyatı için Ermenistan’a 200’den fazla uçuş gerçekleştirildi. Ermenistan’a 30’dan fazla otomobil ve özel teçhizat da götürüldü.