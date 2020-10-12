  • $7,8987
  • 9,3222
  • 487.564
  • 1177.11
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Derinya Sınır Kapısı'nda KKTC'ye girmeye çalışan Rumlara Mehter Marşı dinletildi
12 Ekim 2020 Pazartesi 11:22 | Son Güncelleme:

Derinya Sınır Kapısı'nda KKTC'ye girmeye çalışan Rumlara Mehter Marşı dinletildi

KKTC'de seçimlerin ikinci tura kalmasıyla sınırdaki eylemlerin şiddetini artıran Rumlar, Derinya Sınır Kapısı'nda çeşitli provokasyonlara imza attı. Rumların bu eylemlerine karşılık sınırda toplanan Türkler provokatörlere Mehter Marşı açarak karşılık verdi.

KKTC'de seçimlerin ikinci tura kalmasıyla Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rumlar çeşitli provokasyonlara imza attı.

GAZİMAĞUSA HALKI SINIR KAPISINDA TOPLANDI

Eylemlerinin şiddetini artıran Rumları sosyal medyada izleyen Gazimağusa halkı Derinya Sınır Kapısı’na toplandı ve Rumların bu eylemlerine Mehter Marşı açarak karşılık verdi.

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a> / <a hr

Çocuklara kurallar nasıl öğretilir?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ezilen alyansını bakın nasıl düzeltti! Her anını paylaştı...

Hayalet böcek ''dal'' görenleri şaşırtıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.