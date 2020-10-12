12 Ekim 2020 Pazartesi 11:22 | Son Güncelleme:
Derinya Sınır Kapısı'nda KKTC'ye girmeye çalışan Rumlara Mehter Marşı dinletildi
KKTC'de seçimlerin ikinci tura kalmasıyla sınırdaki eylemlerin şiddetini artıran Rumlar, Derinya Sınır Kapısı'nda çeşitli provokasyonlara imza attı. Rumların bu eylemlerine karşılık sınırda toplanan Türkler provokatörlere Mehter Marşı açarak karşılık verdi.
KKTC'de seçimlerin ikinci tura kalmasıyla Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rumlar çeşitli provokasyonlara imza attı.
GAZİMAĞUSA HALKI SINIR KAPISINDA TOPLANDI
Eylemlerinin şiddetini artıran Rumları sosyal medyada izleyen Gazimağusa halkı Derinya Sınır Kapısı’na toplandı ve Rumların bu eylemlerine Mehter Marşı açarak karşılık verdi.