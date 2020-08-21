Denizler barut fıçısı

GÖZLEMCİ OLARAK ‘ASKERİ ÜS’ GELDİ



NATO üyeleri Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de süregelen gerginlikte gözlemci rolü üstlenen ABD savaş gemisi USS Hershel Woody Williams, Yunanistan’ın Girit Adası’na vardı. Gemi yüzen bir askeri üs niteliğinde. Yeni sınıf dev gemi askeri operasyonlarda hızlı ulaşım ve destek merkezi olarak kullanılıyor.

İKİ BALIKÇIYA KARŞILIK GEMİ



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sahil güvenlik güçlerinin Basra Körfezi’ndeki İranlı balıkçı teknelerine ateş açması sonucu 2 İranlı balıkçı öldü. Dün ise İran kara sularını ihlal eden BAE’ye ait bir gemiye el koyarak mürettebatını göz altına aldı. BAE’nin Tahran Maslahatgüzarının 2 kez bakanlığa çağrıldı.

BİRİ KAŞ’TA BİRİ MEİS’DE



Türkiye’nin ‘Oruç Reis’ için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı fırkateyn Kaş ilçesindeki Limanağzı önünde, Yunan fırkateyni ise Meis Adası önünde bekleyişini sürdürüyor. Bölgede 4 gün aradan sonra bu sabah 3 askeri helikopter, Kaş üzerinde alçak uçuş yaptı. Türk ve Yunan fırkateylerinin, bölgeden zaman zaman seyre çıktıkları da görüldü.