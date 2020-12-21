Denize düşen Yunanistan, İsrail'e sarıldı: Türkiye'nin üstünlüğüne karşı yardım çırpınışları...

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ciddi siyasi ve askeri gerilimlere, son yıllarda Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler de eklendi. Yunan hükümeti, adaların varlığını öne sürerek Oruç Reis'in Yunan egemenlik sahasında araştırma yaptığını öne sürüyor. Türkiye ise adaların kıta sahanlığı hakkı doğurmayacağını her platformda dile getiriyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyen Atina, şu ana kadar söz konusu çabalarında başarısız oldu.

SON ÇARE İSRAİL

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye karşı somut adım atılamadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde. Yunan hükümeti aynı zamanda, Türkiye'ye karşı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İsrail ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor.

"TÜRKİYE'YE KARŞI İSRAİL İLE ANLAŞALIM"

Yunanistan'da yayın yapan DefencePoint haber sitesinde bir analiz kaleme alan Stergios D. Theofanidis, hükümetin diplomatik çabalarının oldukça yetersiz olduğunu söyledi ve hükümete şu çağrıda bulundu.

"Türkiye'nin üstünlüğüyle her alanda etkili bir şekilde mücadele etmemiz için İsrail'in yardımına ihtiyacımız var. Kötü Yunan yönetimi, İsrail ile stratejik işbirliğimizi baltalıyor."