10 Haziran 2020 Çarşamba 01:53 | Son Güncelleme:
Denizaltı üssü dev sanat galerisi oldu
Fransa'nın Bordeaux kentinde bulunan eski denizaltı üssü, dünyanın en büyük dijital sanat galerisine dönüştürüldü. Galeride Gustav Klimt, Paul Klee gibi sanatçıların eserlerinin dijital yansımaları yer alıyor.
110 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde ve 12 metre yüksekliğindeki dört paralel havuzdan oluşan eski denizaltı üssü, toplamda 90 projektör, 80 hoparlör ve 100 kilometrelik fiber optik ağ sağlanan 12 bin metrekarelik projeksiyon alanı ile dünyanın en büyük dijital sanat galerisine dönüştürüldü.