Denizaltı üssü dev sanat galerisi oldu

110 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde ve 12 metre yüksekliğindeki dört paralel havuzdan oluşan eski denizaltı üssü, toplamda 90 projektör, 80 hoparlör ve 100 kilometrelik fiber optik ağ sağlanan 12 bin metrekarelik projeksiyon alanı ile dünyanın en büyük dijital sanat galerisine dönüştürüldü.