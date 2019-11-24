Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak yerleşim birimine düştü: 24 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, Busy Bee firmasına ait Dornier-228 tipi özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra Goma kentinde yerleşim merkezine düştü.

Goma Havalimanı yetkililerinden Richard Mangolopa, düşen uçakta bulunan 17 kişiden kurtulan olmadığını belirtti. Mangolopa, kaza alanında şu ana kadar 24 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonundan (MONUSCO) kaza yerine 2 itfaiye aracı ve bir kurtarma ekibi gönderildiği bildirildi.

Firma yetkilileri uçağın teknik sorun nedeniyle düşmüş olabileceğini ifade etti.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, havaalanı yakınındaki Mapendo/Birere semtinde evin üstüne düşen uçağın enkazından dumanlar çıktığı görülüyor.