Trump'ın, Ulusal İstihbarat Direktörü Maguire'ı görevden aldığı öne sürüldü

ABD istihbarat yetkililerinin, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde bir brifing vererek "Rusya'nın 2020 seçimleri için Donald Trump lehine çalışmalar yürüttüğünü" rapor ettikleri belirtildi. Bunun üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın çileden çıkarak Ulusal İstihbarat Direktörü Joseph Maguire'ı görevden aldığı iddia edildi.

Habertürk'ün Reuters'e dayandırdığı haberine göre, Demokratların çoğunlukta olduğu İstihbarat Komitesinde yer alan Cumhuriyetçi vekiller, istihbarat yetkililerinin raporunu sorguladı.

Kaynak, "Cumhuriyetçiler beklendiği gibi yanıt verdi. Kendilerini kaybettiler ve istihbaratı sorguladılar." ifadelerini kullandı.

Gizli kodla yapılan toplantıda, istihbarat yetkilileri milletvekillerini, Rusya'nın 3 Kasım'da yapılacak seçimlerin bütünlüğüne gölge düşürmek için çalıştığı konusunda uyarırken, aynı zamanda Moskova'nın Trump'ın 4 yıllık bir dönem daha Beyaz Saray'da kalması için faaliyetler yürüttüğü belirtildi.

Perşembe günü New York Times'ta yer alan bir habere göre, istihbarat yetkililerinin Temsilciler Meclisi'nde böyle bir brifing vermesi Başkan Trump'ı kızdırdı. Trump toplantının ardından, Ulusal İstihbarat Direktörü Joseph Maguire'ı görevden aldı ve ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell'i bu göreve getirdi.

2018'den bu yana Berlin'de görev yapan Grenell, Washington'da Trump destekçisi isimlerden biri olarak biliniyor.

Beyaz Saray ve Ulusal İstihbarat, Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştiği iddia edilen istihbarat toplantısıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.