Dedektörle 1,4 kilogram altın buldu

BBC'nin haberine göre, Kalgoorlie'de atripleks tarlalarında gezinen bir amatör, metal dedektörü sayesinde toprağın altında bir kilo 400 gram ağırlığında yumru şeklinde altın keşfetti.

Bölgede altın avcılarına malzeme satan bir dükkanın sahibi olan Matt Cook, altının fotoğrafını internette, "Dükkana girdi ve yüzünde büyük bir gülümsemeyle altın keseğini gösterdi. Bir paket sigaradan biraz büyük ama inanılmaz ağırdı" notuyla paylaştı.

Ülkede, Anneler Günü'nde doğa yürüyüşüne çıkan bir ailenin kızı da yerde 624 gram ağırlığında altın keseği bulmuştu.

Victoria eyaletinde yaşayan ailenin bulduğu altın keseğinin değerinin yaklaşık 35 bin Avustralya doları (150 bin TL) olduğu açıklanmıştı.