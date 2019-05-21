Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0534
  • 6,7596
  • 248.07
  • 85.309
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Dedektörle 1,4 kilogram altın buldu

Dedektörle 1,4 kilogram altın buldu

Dedektörle 1,4 kilogram altın buldu

Avustralya'da metal dedektörle keşfe çıkan bir kişi, 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 419 bin TL) değerinde altın keseği buldu.

BBC'nin haberine göre, Kalgoorlie'de atripleks tarlalarında gezinen bir amatör, metal dedektörü sayesinde toprağın altında bir kilo 400 gram ağırlığında yumru şeklinde altın keşfetti.

Bölgede altın avcılarına malzeme satan bir dükkanın sahibi olan Matt Cook, altının fotoğrafını internette, "Dükkana girdi ve yüzünde büyük bir gülümsemeyle altın keseğini gösterdi. Bir paket sigaradan biraz büyük ama inanılmaz ağırdı" notuyla paylaştı.

Ülkede, Anneler Günü'nde doğa yürüyüşüne çıkan bir ailenin kızı da yerde 624 gram ağırlığında altın keseği bulmuştu.

Victoria eyaletinde yaşayan ailenin bulduğu altın keseğinin değerinin yaklaşık 35 bin Avustralya doları (150 bin TL) olduğu açıklanmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Enes Batur ilk filminden kazandığı parayı bakın ne yapmış?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
‘O sizin uydurmanız‘
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobilini kullandı. MHP´nin sosyal m

Bahçeli, Klasik Otomobili ile Başkent Caddelerini Gezdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

19 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar