DEAŞ'lı teröristin sınırda 4. günü
Türkiye’nin sınır dışı etmeye başladığı yabancı DEAŞ’lı teröristlerin ilki, Yunanistan’a sokulmadığı için halen Pazarkule Sınır Kapısı’nda, tampon bölgede bekliyor.
Ürdün kökenli 39 yaşındaki Muhammad Darwis B., geceyi tampon bölgeye çekilen araçta geçirdi. Bu arada yılbaşından bugüne kadar ülke içinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen bin 201 operasyonda gözaltına alınan 2 bin 782 kişiden 843’ü tutuklandı Barış Pınarı Harekatı’nın başlangıcından 4 Kasım’a kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu 287 kişiden 45’inin Türk olduğu belirlendi.