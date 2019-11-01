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  3. Irak'ta ordudan uzaklaştırılan 39 bin 400 asker göreve iade edildi

Irak'ta ordudan uzaklaştırılan 39 bin 400 asker göreve iade edildi

Irak'ta ordudan uzaklaştırılan 39 bin 400 asker göreve iade edildi

Irak Savunma Bakanlığı, daha önce ordudan uzaklaştırılan 39 bin 400 askerin yeniden göreve iade edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin ülkedeki protestoları yatıştırmak için attığı adımlar çerçevesinde daha önce görevden alınan 39 bin 400 askerin göreve iade edildiği belirtildi.

Açıklamada, görevden alınan askerlerin sözleşmelerinin sırasıyla aktif hale getirilmesi için idari kararnameler çıkartılmaya devam edileceği aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın kuzeyini işgali sırasında askerlerin mevzilerini terk ederek kaçmalarının ardından ordu da görevden alımlar başlamıştı.

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve Erbain törenleri dolayısıyla bir süre ara verilmesinin ardından 25 Ekim'de yeniden başlayan gösteriler ikinci haftasına giriyor.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana düzenlenen gösterilerde 250'den fazla kişi hayatını kaybetti,11 binden fazla kişi yaralandı.  (AA)

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