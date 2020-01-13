DEAŞ kabusu hortluyor! Bu sefer Avrupa hedefte...

Ürdün Kralı 2. Abdullah France 24 televizyonuna verdiği röportajda, çarpıcı iddialarda bulundu.

Abdullah, binlerce DEAŞ teröristinin Suriye'den Libya'ya geçtiğini ve Avrupa'ya daha da yakınlaştığını ileri sürdü.

Dünyanın DEAŞ'ın yeniden doğuşuyla uğraşmak zorunda kalacağını belirten Abdullah, 'Sadece Suriye'de değil, geçen yıl boyunca Irak'ın batısında da DEAŞ'in yeniden kurulmasına ve yükselmesine yönelik gözlemlerimiz var.' dedi.

Kral Abdullah'ın işaret ettiği tarih aralıkları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2019'un başında DEAŞ'ın nasıl yenildiğine dair övgülerde bulunduğu tarihe denk geliyor.

BLOK BUNUNLA EN KISA SÜREDE İLGİLENMEK ZORUNDA

Star'ın haberine göre, Kral Abdullah'a göre binlerce terörist Suriye'den bölgenin yine sıcak bir başka noktasına taşındı. Tüm Orta Doğu'da karmaşaya neden olan bu grubun, Libya'ya gelmesi örgütü AB'ye de önemli ölçüde yaklaştırdı ve blok bununla en kısa sürede ilgilenmek zorunda.

Kral Abdullah AB turunun hemen öncesinde verdiği röportajda konuya ilişkin, 'Avrupalı dostlarımızın 2020'de ele alması gereken bir konu bu.' ifadelerini kullandı.

Abdullah'ın görüşeceği Avrupalı liderlerle Libya'daki durum ve savaşın parçaladığı ülkeye giren teröristlerle ilgili konuşması bekleniyor.

Abdullah, 'Avrupa perspektifinden, Libya'nın Avrupa'ya çok daha yakın olması hasebiyle, önümüzdeki birkaç gün içinde bu mesele önemli bir tartışma konusu olacak.' dedi.

TÜRKİYE'DEN BARIŞ İÇİN YOĞUN DİPLOMASI

Yıllardır savaşın parçalara ayırdığı Libya'ya huzurun yeniden gelmesi için, Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Libya’da ateşkes ilan edilmesi çağrısının ardından sağlanan ateşkes, ülkedeki barışın tesisi için umutları yeniden canlandırdı.

Libya’da ateşkes anlaşmasının imzalanması için Moskova’da yapılacak olan görüşmeler öncesinde arabuluculuk görevini üstlenen Türk ve Rus heyetleri toplantılara başladı.

Libya’da yıllardır devam eden savaş, kaos ve çatışmayı sona erdirmek için inisiyatif alan Türkiye ve Rusya bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da masaya oturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Libya'da yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ettiğini söyledi.

Erdoğan, Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleriyle ilgili olarak, "Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek, olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım." diyerek, "Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur." ifadelerini kullandı