Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7549
  • 7,6586
  • 372.228
  • 109537
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Darbeci Hafter'in milisleri kaçarken bıraktı... Libya ordusu ele geçirdi
04 Haziran 2020 Perşembe 23:17 | Son Güncelleme:

Darbeci Hafter'in milisleri kaçarken bıraktı... Libya ordusu ele geçirdi

Darbeci Hafter'in milisleri kaçarken bıraktı... Libya ordusu ele geçirdi

Libya ordusu ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter bağlı milislerin bıraktığı silah ve mühimmatın yanı sıra bir de savaş helikopteri ele geçirdi.

Askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Libya ordusu başkent Trablus’un güneyinde bugün ele geçirilen bölgelerde kamufle edilmiş topçu bataryaları ve araçlara monte edilmiş çok namlulu roketatarların yanı sıra bir de savaş helikopteri ele geçirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, ele geçirilen helikopterin tip ve markası hakkında detaylı bilgi verilmedi. Ancak helikopterin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un 25 kilometre güneydoğusundaki Vadi er-Rebi'de, bir mühimmat deposu, 5 askeri araç, 3 zırhlı savaş aracı, 7 tank, 3 personel taşıyıcı ve 3 top ele geçirdiği belirtilmişti.

Dün Trablus Uluslararası Havaalanı’ndan Hafter milislerini çıkaran Libya ordusu bugün başkent Trablus idari sınırlarında kontrolü sağlamıştı.

Darbeci Hafter'in milisleri kaçarken bıraktı... Libya ordusu ele geçirdi
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli
Yakalama kararı sonrası HDP'li iki isme gözaltı!
Bakan Kurum duyurdu: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor
Batı Karadeniz'de 'kızıl güzellik'... Görenler büyülendi!
Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

Libya ordusu, Hafter'in işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrol&

Libya ordusu, Hafter'in işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başla

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı

Sibel Bilgiç mücadelesini kazandı: Kanseri yendim!

Sibel Bilgiç mücadelesini kazandı: Kanseri yendim!