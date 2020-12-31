Darbeci Hafter yaverini katliam için gönderdi

Yerel kaynaklar, Hafter’in Boutigan’a yeni katliamlar için emir verdiğini iddia etti. Kaynaklar, bunun işaretlerinin de Libya’nın bağımsızlığının yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmada belli olduğunu, Darfur’da katliamlara imza atan Sudanlı Cancavid militanları ve binlerce Çadlı isyancıdan oluşan darbeci Hafter güçlerinin yeni talimatları uygulayabileceklerini berlitti.

RUSYA’DAN SAVAŞ ÇAĞRISINA MÜDAHALE



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya’da darbeci Halife Hafter’in savaş hazırlığı çağrısına ilişkin, “Tüm tarafları diyalog kurmaya teşvik etmek ve savaş söylemine, askeri eylemlere yeniden dönme çabalarını engellemek lazım” dedi. Türkiye ve Rusya’nın Libya meselesinin çözümüyle ilgili görüşmeler yaptığını hatırlatan Lavrov, “Bu konuda Rusya ve Türkiye arasındaki iş birliği, Libya’da tarafların Berlin Konferansı’na katılmalarını sağladı” dedi.

LİBYA VE BAYKAR’DAN İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ



Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’la Başkent Trablus’taki bakanlık binasında “ülkesindeki güvenlik çalışmalarının verimliliğinin artırılması ve Baykar’la işbirliğinin geliştirilmesini” görüştü.