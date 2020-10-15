Darbeci Hafter milisleri, okulları kışla olarak kullanıyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı milislerin, Cufra yakınlarındaki Hun kentinde bulunan bazı okulları askeri kışlaya dönüştürdüğü belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, basına yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin silah ve askeri araçlarıyla ülkenin orta kesiminde yer alan Hun kentindeki bazı okullara yerleştiklerini kaydetti.

Dırah, Hun kentindeki Abdullah El-Huni Lisesi ile El-Kudüs ve Merkez ilkokullarının milisler tarafından kışla olarak kullanıldığını belirtti.

Hun kenti, Hafter'e destek veren Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'na bağlı paralı askerlerce kontrol edilen stratejik Cufra Askeri Hava Üssü'ne birkaç kilometre mesafede bulunuyor.