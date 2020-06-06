Darbeci Hafter bitmek üzere

Türkiye’nin askeri ve lojistik desteğiyle Libya’da gayrimeşru Hafter güçlerine karşı zafer kazanan UMH hükümeti, Trablus’ta kesin zafer ilan ettikten sonra stratejik Terhune vilayetini de kurtardı. Yüzlerce Libyalı, Şehitler Meydanı’nda kutlama yaptı. Libya Ordusu, “Şimdiki hedefimiz Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları” açıklamasını yaptı. Bölgede BAE’nin gönderdiği milyonlarca dolarlık mühimmat ve bir savaş helikopteri ele geçirildi.

HASTANEDE 106 CESET BULUNDU

Hafter’in çekildiği Terhune kentindeki bir hastanede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 ceset bulundu. Rusya’nın resmi haber ajansı Ria Novosti, Hafter’in ‘yakında siyasi ve askeri arenadan silineceği’ni belirtti. Öte yandan ABD, ‘Rusya’nın Libya’ya gönderdiği uçaklar henüz kullanılmadı’ açıklamasında bulundu. ABD, Rusya’nın Libya’ya 14 savaş uçağı yolladığını açıklamıştı.

‘ERDOĞAN SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ’



İtalyan La Repubblica gazetesi, “Erdoğan savaşın kaderini değiştirdi. Ankara Hafter’i yendi” başlığıyla bir haber yayımladı. Haberde şu ifadeler kullanıldı: “14 aylık kanlı kuşatma sona erdi. Paralı milisler geri çekildi. Kesin olan şey, bunu sağlayan çarpıcı bir siyasi ivmeyle Trablus hükümetini savunmaya koşan Türk Cumhurbaşkanıdır.”