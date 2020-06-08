Darbeci çareyi ateşkeste buldu

Türkiye’nin askeri ve lojistik desteğiyle ilerleme kaydeden UMH’ye karşı direnemeyen Hafter ile Tobruk merkezli hükümetin başkanı Akine Salih, Mısır’da BAE temsilcilerinin de bulunduğu bir toplantı yaptı. Ocak ayındaki ateşkes görüşmelerinde masayı deviren Hafter, Mısır’ın arabuluculuğunda yeni bir ateşkes öngören ‘Kahire Bildirgesi isimli bir de şartlar metni hazırladı.

KENDİSİ BOZMUŞTU



Bildirgede Libya’da 1.5 yılık bir geçiş döneminin uygulanması, tüm milis ve paralı askerlerin silah bırakarak ülkeden çıkarılması (BAE ve Rus kaynaklı paramiliterler aylardır Hafter için savaşıyor), BM nezdinde başlayan 5+5 formatındaki askeri görüşmelere dönülmesi (Hafter’in kendisi bozmuştu) ve yeni anayasa için uzmanlar komitesinin oluşturulması gibi şartlar yer alıyor. Hafter destekçisi ülkeler BAE, Rusya ve ABD’nin yanı sıra Arap Birliği de bildirgeyi desteklediğini açıkladı.

UMH: DEVAM EDECEĞİZ



UMH, bugün başlaması istenen ateşkese henüz yanıt vermezken Libya Başkanlık Konseyi, ateşkes talebine “vatan toprağının tamamını kurtarmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.