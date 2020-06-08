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  3. Darbeci çareyi ateşkeste buldu
08 Haziran 2020 Pazartesi 03:21 | Son Güncelleme:

Darbeci çareyi ateşkeste buldu

Darbeci çareyi ateşkeste buldu

Libya'da BM'nin tanıdığı meşru UMH hükümetinin gayrımeşru silahlı güçlerin lideri Halfe Hafter'e başkent Trablus ve çevresinde verdirdiği ağır zayiatlar, darbeci lideri ve destekçisi ülkeleri ateşkes masasına mecbur bıraktı.

Türkiye’nin askeri ve lojistik desteğiyle ilerleme kaydeden UMH’ye karşı direnemeyen Hafter ile Tobruk merkezli hükümetin başkanı Akine Salih, Mısır’da BAE temsilcilerinin de bulunduğu bir toplantı yaptı. Ocak ayındaki ateşkes görüşmelerinde masayı deviren Hafter, Mısır’ın arabuluculuğunda yeni bir ateşkes öngören ‘Kahire Bildirgesi isimli bir de şartlar metni hazırladı.

KENDİSİ BOZMUŞTU

Bildirgede Libya’da 1.5 yılık bir geçiş döneminin uygulanması, tüm milis ve paralı askerlerin silah bırakarak ülkeden çıkarılması (BAE ve Rus kaynaklı paramiliterler aylardır Hafter için savaşıyor), BM nezdinde başlayan 5+5 formatındaki askeri görüşmelere dönülmesi (Hafter’in kendisi bozmuştu) ve yeni anayasa için uzmanlar komitesinin oluşturulması gibi şartlar yer alıyor. Hafter destekçisi ülkeler BAE, Rusya ve ABD’nin yanı sıra Arap Birliği de bildirgeyi desteklediğini açıkladı.

UMH: DEVAM EDECEĞİZ

UMH, bugün başlaması istenen ateşkese henüz yanıt vermezken Libya Başkanlık Konseyi, ateşkes talebine “vatan toprağının tamamını kurtarmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.

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