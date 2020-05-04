Darbe Hafter'e hiç yaramadı

Geçtiğimiz hafta BM nezdinde imzalanan Suheyrat Anlaşması’nı artık tanımadığını belirterek Libya’nın yönetimini devraldığına dair korsan bir açıklama yapan Halife Hafter’i destekleyen bölgeler tek tek çekilmeye başladı. Son olarak Libya’nın başkenti Trablus’un 953 kilometre güneyindeki Murzuk kentinin askeri konseyi, Hafter’in ilan ettiği darbe girişimini reddederek Libya hükümetine desteğini açıkladı. Yapılan açıklamada “Kendilerini ‘Libya Ulusal Ordusu’ olarak isimlendirenlere sesleniyoruz. Başkentimiz ve ülkenin güneyini rahat bırakınız ve geldiğiniz yere geri dönünüz” denildi. 30 Nisan’da Trablus’un 750 kilometre güneyindeki Sebh kenti, 17 Şubat Devrimcileri, sivil toplum kuruluşları ve halk, Libya hükümetini desteklediklerini açıklamıştı.

CANCAVİD’LER VURULDU



BM’nin tandığı meşru Libya hükümeti UMH’ne bağlı hava unsurları, dün saldırı hazırlığındaki darbeci Hafter’e bağlı Cancavid milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı. Başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyindeki el-Karyat bölgesinde ilerleyen otobüs etkisiz hale getirildi. Ücret karşılığı Hafter saflarında savaşmak üzere Libya’ya getirilen Sudanlı Cancavid milis grubu, Darfur’daki iç savaşta soykırım yapmakla suçlanıyor. Nesme bölgesinde Hafter’e bağlı milislere, ayıca Vatiyye Hava Üssü’ndeki silah depolarına yönelik de hava harekatı düzenlendi.

SOYKIRIMCI MİLİSLER



Hafter’in BAE’nin yardımlarıyla Sudan’dan devşirdiği Cancavid milisleri, Darfur’daki iç savaşta da soykırım yapmakla suçlanmıştı.