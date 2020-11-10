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  • Danimarka'da vizon koronavirüsü paniği: Milyonlarcası toplu mezarlara gömüldü
10 Kasım 2020 Salı 17:51 | Son Güncelleme:

Danimarka'da vizon koronavirüsü paniği: Milyonlarcası toplu mezarlara gömüldü

Danimarka'da vizon koronavirüsü paniği: Milyonlarcası toplu mezarlara gömüldü
DHA

Danimarka'da vizonlarda rastlanan koronavirüsün, insanlara bulaşmaya başlaması paniğe neden oldu. 17 milyon vizon, virüsle mücadele kapsamında toplu mezarlara gömüldü.

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka’da vizonlarda rastlanan ve "Cluster 5" adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda aşıları (koronavirüs) daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.

DHA'da yer alan habere göre, ülkede bulunan yaklaşık 17 milyon vizon, virüsle mücadele kapsamında toplu mezarlara gömüldü.

Danimarka çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için vizonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.

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