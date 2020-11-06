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  • Danimarka'da koronavirüs alarmı... Milyonlarca vizon itlaf edilecek
06 Kasım 2020 Cuma 21:43 | Son Güncelleme:

Danimarka'da koronavirüs alarmı... Milyonlarca vizon itlaf edilecek

Danimarka'da koronavirüs alarmı... Milyonlarca vizon itlaf edilecek
DHA

Dünyanın en büyük vizon (mink) kürkü üreticisi Danimarka'daki çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, koronavirüsün hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine itlaf edileceği açıklandı. Sağlık yetkilileri, yaptığı açıklamada, durumun Kovid-19 aşı adaylarını etkileyebileceğini ifade etti.

Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, koronavirüsün (Kovid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine telef edileceği bildirildi. 

DHA'nın aktardığı habere göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Mutasyon, gelecekteki (koronavirüs) aşıların olması gerektiği gibi etkili olmama riski oluşturabilir. Tüm vizonların itlaf edilmesi gerekiyor."

MUTASYON MEVCUT AŞI ADAYLARINI ETKİLER

Sağlık yetkilileri ayrıca, mutasyona uğramış virüsün "antikorlar tarafından normal virüsle aynı derecede engellenmediği" sonucuna vardı. Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, şunları kaydetti:

"Çalışmalar gösteriyor ki mutasyonların mevcut Covid-19 aşı adaylarını etkileyebileceğini göstermiştir. Bu koronavirüs aşılarının geliştirilmesine yönelik bir tehdit. Bu nedenle ulusal bir çaba göstermemiz önemli."

DANİMARKA'NIN VİZON KARNESİ

Koronavirüsün vizonlara bulaşma durumu, daha önce İspanya ve Hollanda’daki vizon çiftçiliklerinde rastlanmış, İspanya’nın Aragon bölgesinde 100 bin vizon ile Hollanda’da on binlerce vizon Temmuz ayında itlaf edilmişti. 

2019 yılında 4,9 milyar Danimarka Kronu (yaklaşık 6,5 milyar lira) değerinde vizon derisi ihraç edildi. Vizon derisi ihracı, Danimarka ekonomisinin toplam ihracatının yüzde 3,9'unu oluşturuyor. 

Danimarka’nın ürettiği vizon kürklerinin en büyük müşterisi ise Çin ve Hong Kong olduğu açıklandı.

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