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Danimarka'da gösteride 2 kişi tutuklandı

Danimarka'da gösteride 2 kişi tutuklandı

Danimarka’ya sığınma başvuruları kabul edilmeyen yabancıların tutulduğu Ellebaek Geri Gönderme Merkezi önündeki gösteride çıkan olaylar sonucu 2 kişi tutuklandı.

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Danimarka basınında sıkça gündeme gelen, ülkelerine kendi rızalarıyla dönmeyen yabancıların tutulduğu yerlerdeki şartları protesto etmek amacıyla Ellebaek Geri Gönderme Merkezi önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik gruptan 2 kişi, polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedenin ardından tutuklandı.

Kuzey Sjaelland Polisinden yapılan açıklamada, 30 ve 37 yaşlarındaki göstericilerden birinin polisin uyarılarına uymadığı, diğerinin kamu düzenine aykırı davrandığı kaydedildi.
      
Polisin cop kullandığı olaylarda göstericiler kendilerinin suçsuz olduğunu, belirlenen sınırlar içinde kaldıklarını ve polisin olayları kışkırttığını savundu.

Danimarka’da geri gönderme merkezinde tutulan ve özgürlükleri elinden alınan yabancılar, çocuklarıyla birlikte hapishane şartlarında yaşam sürüyor.      

(AA)

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