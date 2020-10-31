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31 Ekim 2020 Cumartesi 23:54 | Son Güncelleme:

Danimarka'da aşırı sağ yine provokasyon peşinde

Danimarka'da aşırı sağ yine provokasyon peşinde

Danimarka'da aşırı sağcı Yeni Sağ Partisi, Hz. Muhammed'i (SAV) tasvir eden karikatürleri yeniden yayınlamak için bir reklam kampanyası başlattı.

Danimarka’da aşırı sağcı Yeni Sağ Partisi Fransa’da bir öğretmenin öğrencilerine Hz. Muhammed’i (SAV) tasvir eden karikatürleri göstermesinin ardından öldürülmesine tepki olarak karikatürleri yeniden yayınlamak için bir reklam kampanyası başlattı. Nye Borgerlige adlı partinin lideri Pernille Vermund AFP’ye verdiği demeçte, “Samuel Paty’nin öldürülmesi kampanyayı tetikledi, ailesine ve ifade özgürlüğüne desteğimizi göstermek istiyoruz” dedi.

BAĞIŞ TOPLUYORLAR

Danimarka parlamentosundaki 179 sandalyenin dördüne sahip göçmen karşıtı parti, web sitesinde “Danimarka gazetelerinde Charlie Hebdo’nun çizimleriyle reklam yayınlamak” için bir bağış toplama etkinliği başlattı. Danimarka medyası bu reklamları yayınlama konusunda tereddüt yaşıyor. Extrabladet Gazetesi editörü Poul Madsen, reklamları önce göreceklerini ve ardından yayınlayıp yayınlamama kararı alacaklarını söyledi.

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