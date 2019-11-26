Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7688
  • 6,3571
  • 269.643
  • 105983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Danimarka, 2 yabancı terörist savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardı

Danimarka, 2 yabancı terörist savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardı

Danimarka, 2 yabancı terörist savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardı

Danimarka, Suriye’de DEAŞ saflarında yer alan 2 yabancı terörist savaşçıyı (YTS) vatandaşlıktan çıkardığını açıkladı.

Göç ve Uyum Bakanı Mattias Tesfaye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri kadın 2 YTS’nin Danimarka vatandaşlığından çıkarıldığını söyledi.

Tesfaye, söz konusu 2 kişinin yanı sıra 2 YTS’nin de vatandaşlıktan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belitti.

Berlingske gazetesinin haberinde, Danimarka vatandaşlığı elinden alınan 25 yaşındaki S.K’nın çifte vatandaş olduğu, iptal edilen Danimarka vatandaşlığının haricinde Türk vatandaşlığının da bulunduğu belirtildi.

Gazete, haberi, pasaportu iptal edilen S.K’nın avukatı Mette Grith Stage’ye dayandırdı. Stage, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Ülkede geçen aylarda değiştirilen yasaya göre, Göç ve Uyum Bakanı, terör örgütlerine katılan Danimarkalıların vatandaşlığını iptal edebiliyor.  (AA)


Sadettin Saran ve Emina Jahovic'le ilgili o gerçek ortaya çıktı!
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Ünlü çiftten müjdeli haber
Taner Ölmez aşka geldi! Romantik paylaşım
Kubilay Aka ve Miray Daner'den kafaları karıştıran açıklama!
Hande Ataizi müjdeyi patlattı! Evleniyorlar
<p>ABD’nin Teksas eyaletinde dişi bir köpek, yağmurdan ıslanmış bir yavru kediyi, kendisini takip et

Köpek, Yağmurda Islanan Sahipsiz Kediyi Evine Götürdü

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Komşular şikayet edince kümesi kamyonete kurdu

Almanya'da çalınan mücevherlerin fotoğrafları yayınlandı