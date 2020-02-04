Damat Kushner'den gerilimi tırmandıracak küstah açıklamalar! 'Beğenmedilerse gelip söylesinler'

Kayınpederi gibi aslen emlak kralı olan ve Donald Trump'ın damadı olmak dışında vasfı bulunmadığı halde ABD Başkanı'nın Ortadoğu politikaları başdanışmanı sıfatını taşıyan Jared Kushner, planın salı günü açıklanmasının ardından cuma günü CNN'e mülakat verdi.

Pazar günü yayımlanan mülakatta damadın çok iddialı konuşması dikkat çekti.

'YAPMALARINI UMDUĞUMUZ ŞEY, PLANI OKUMALARI'

'Masaya tıkanıklığı açmak için gerçek bir teklif koyduğunu' söyleyen damat, "Yapmalarını umduğumuz şey, planı okumaları" dedi.

'MÜZAKERE TARZINI DEĞİŞTİRMELERİ LAZIM'

Filistinlilere sorup danışmadan tümüyle Filistinlilere yönelik dayatmalardan oluşturduğu 'Yüzyılın Anlaşması'na yönelik Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın tavrını eleştiren Kushner, "Bu ayrıntılı bir belge, Filistinliler yıllardır bir sonuç alamadıkları tarzda müzakere etmeyi artık denememeli" dedi.

'Apartheid' altındaki Filistinlilere 'devlet sahibi olacak kadar olgun değilsiniz' iması

Filistinlilere anlaşmayı dikkatle incelemeleri ve maddelerinin ne derece makul olduğuna kendilerinin karar vermesi çağrısı yapan Kushner, "Onların yaptığı şey, bunu daha açıklanmadan reddetmek. Öfke günü çağrısı yaptılar ve devlet olmak istediklerini söylüyorlar. Devlet olmaya hazır halklar öfke günü, yürüyüş çağrısı yapmaz" dedi.

'FİLİSTİNLİLERE KALMIŞ BİR ŞEY'

İsrail-Filistin sorununu 'muhtemelen dünyanın en karmaşık sorunu' ve Trump yönetiminin buna çözüm bulma çabasını 'pragmatik' diye niteleyen Kushner, "Bunu gerçekleştirmeye çalışma fırsatlarının olup olmayacağı gerçekten Filistinlilere kalmış bir şey" dedi.

'FİLİSTİN DEĞİŞİKLİK TALEP EDEBİLİR, AMA YAHUDİ YERLEŞİMLERİ BAKİ'

ABD Başkanı'nın Ortadoğu Başdanışmanı'nın Suudi kraliyetine ait MBC kanalında Mısırlı gazeteci Amr Adib'e verdiği mülakat da cumartesi günü yayımlandı.

'ÇİZGİLERİ NEREDEN ÇEKTİĞİMİZİ BEĞENMEDİLERSE GELİP SÖYLESİNLER'

Filistinlilerin planla birlikte yayımlanan haritada sınır değişikliği talep edebileceklerini, ama İsrail'in Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinin bir yere gitmeyeceğini söyleyen Kushner, şöyle konuştu:

"Filistin liderliğinin yapması gereken, Trump'ın barış planıyla iştigal etmek. Değiştirmek istedikleri şeyler varsa, çizgileri nereden çektiğimizi beğenmedilerse, nereden çekilmesini istediklerini gelip bize söylemeliler."

'İSRAİL'E ZATEN ASLA TERK ETMEYECEĞİ TOPRAĞI VERİYORUZ'

Filistinlerin 'gerçekçi' olmak istiyorlarsa bu planı gelecekteki müzakerelerin zemini olarak kabul etmesi gerektiğinden söz eden Kushner, uluslararası yargı tarafından 'yasadışı' ve BM Güvenlik Konseyi tarafından 'barışın önünde büyük engel' diye nitelenen Yahudi yerleşimlerinin 'yerli yerinde kalacağının' altını çizdi. Planın hedeflerinden birinin 'İsrail'e zaten asla terk etmeyeceği toprağı vermek' olduğunu belirtti.

ABBAS İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

Daha açıklanmadan 'yüzyılın şamarı' lafını uygun gördüğü 180 sayfalık planı açıklanmasının ardından 'tümüyle reddeden' ve "Kudüs satılık değil" restini çeken Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, cumartesi günü hem ABD hem de İsrail'le güvenlik dahil tüm ilişkileri kestiğini duyurdu.

Arap Birliği'nin planla ilgili olağanüstü zirvesinde konuşan Abbas "Tarihe Kudüs'ü satmış olarak geçmeyeceğim" dedi.

Rus Dışişleri Bakanlığı ise perşembe günü yaptığı açıklamada 'Yüzyılın Anlaşması' üzerinden sürdürülebilir kapsamlı çözüm için Filistin Yönetimi, İsrail ve arabulucularla koordinasyona hazır oluğunu belirtmişti.