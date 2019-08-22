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  3. Dakikalarca alkışladılar... Kuran'a el basarak yemin etti

Dakikalarca alkışladılar... Kuran'a el basarak yemin etti

Dakikalarca alkışladılar... Kuran'a el basarak yemin etti

ABD’nin New Jersey eyaletinde Bergenfield şehrine Filistin kökenli Mustafa Rabboh atandı. Rabboh, eyaletteki ikinci Müslüman emniyet müdürü oldu.

46 yaşındaki Mustafa Rabboh, eyalette Ahmed Naga’dan sonra seçilen ikinci Müslüman emniyet müdürü oldu. Ailesi, çalışma arkadaşları, dostları önünde Kuran-ı Kerim üzerine yemin ederek görevine başlayan Rabboh’un mutluluğu gözlerinden okundu. Daha önce Long Hill Township emniyet müdürlüğüne atanan Ahmed Naga da yemin esnasında salonda hazır bulundu. Rabboh’un yakınları dakikalarca alkışlayarak yeni görevi için Rabboh’u tebrik etti. Yemin töreni sırasında konuşan Rabboh, "Gördüğüm destek karşısında inanılmaz mutluyum. Belediye başkanına ve benim seçilmem için oy kullanan konsey üyelerine destekleri için teşekkür ederim. Departmana liderlik edecek olmaktan dolayı gururluyum” sözlerini kullandı.

“AMERİKAN RÜYASI DEVAM EDİYOR”

Bu önemli törene tanıklık etmek isteyen çok sayıda yerel devlet görevlisi de törende hazır bulundu. Onlardan biri olan New Jersey Başsavcısı Gurbir Grewal törende söz alarak, Müslüman karşıtı düşünceye karşı ülke çapında örnek oluşturması açısından bu atamanın çok önemli olduğunu söyledi. Amerikan rüyası vurgusu yapan Grewal, “Bu gece Bergenfield’de, ülkenin geri kalanında gördüğümüz tüm nefret söylemlerine ve olumsuz olaylara rağmen, Amerikan rüyasının hala devam ettiğini görüyoruz” dedi.

(DHA)

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