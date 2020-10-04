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  • Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Araik Arutunyan ağır yaralandı
04 Ekim 2020 Pazar 13:17 | Son Güncelleme:

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Araik Arutunyan ağır yaralandı

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Araik Arutunyan ağır yaralandı

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırı sonrası, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Arutunyan'ın ağır yaralandığı açıklandı.

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını Ermenistan’dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonları devam ediyor. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Arutunyan'ın ağır yaralandığı açıklandı.

Haber Global'de yer alan habere göre  Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırı sonrası, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Arutunyan'ın ağır yaralandığını açıkladı. 

Bakanlık aynı zamanda, “Suqovushan-Ağdere istikametindeki çatışmada Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 77'nci tank taburunun 4 tankı imha edildi ve 3 tank ele geçirildi. Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin 5'inci dağ tüfeği alayına yaptığı topçu saldırıları neticesinde alayın 4 aracı imha edilmiş, askerler arasında çok sayıda can kaybı ve yaralanma olmuştur. 5'inci dağ tüfeği alayının birkaç biriminin askeri personeli ise savaş pozisyonlarını terk ederek kaçtı” ifadelerini kullandı.

<p>Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu 7 köyü daha kurtardı.</p><p>Kurtarı

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