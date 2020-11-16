  • $7,7286
  • 9,1475
  • 469.812
  • 1298.21
  • Haberler
  • Dünya
  • Dağlık Karabağ'da gözlem noktaları konuşlandırıldı
16 Kasım 2020 Pazartesi 17:24 | Son Güncelleme:

Dağlık Karabağ'da gözlem noktaları konuşlandırıldı

Dağlık Karabağ'da gözlem noktaları konuşlandırıldı
AA

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da temas hattı boyunca gözlem noktalarının konuşlandırma işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Konaşenkov, Rus askerlerinin 24 saat bölgedeki durumu gözlemlediğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ’da temas hattı boyunca gözlem noktalarının konuşlandırma işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, Konaşenkov yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin yerleştirilmesi konusunda bilgi verdi. Ateşkesin tüm temas hattında tamamen sağlandığını kaydeden Konaşenkov, Rus askerlerinin görev yapacağı gözlem noktalarının konuşlandırılmasına yönelik operasyonun tamamlandığını belirtti.

Rus askerlerinin 24 saat bölgedeki durumu gözlemlediğini aktaran Konaşenkov, “Ateşkes, ‘güney’ sorumluluk bölgesinde 9 gözlem noktasında, ‘kuzey’ sorumluluk bölgesinde de 9 gözlem noktasında barış gücü birimleri tarafından kontrol ediliyor. Laçin koridorunda 7 geçici gözlem noktası bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, 10 Kasım’dan bu yana Rusya’dan toplam 140 uçak seferi yapılarak Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin ve askeri araçlarının getirildiğini sözlerine ekledi.

<p> Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti

Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'e veda

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Başkan Erdoğan, KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışına katıldı

Çanakkale Köprüsü'nde ''kedi yolu'' yapımına başlandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.