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  3. Dağın tepesine çarpan helikopterde 6 ölü

Dağın tepesine çarpan helikopterde 6 ölü

Dağın tepesine çarpan helikopterde 6 ölü

Hawaii’nin Kauai Adası’nda Perşembe günü seyir halinde olan helikopter, dağın zirvesine çarparak düşmüştü.

Arama kurtarma ekipleri kazanın ardından 6 cansız beden bulunduğunu belirtti. Yetkililer, helikopterde bulunan 2’si çocuk 7 yolcuya dair yaşam belirtisi olmadığını ve son arama kurtarma çalışmasının zorlayıcı hava koşullarına bağlı olarak sabah saatlerinde sonuçlanacağını kaydetti. Safari helikopteri isimli aracın kalkıştan 40 dakika sonra düştüğü biliniyor.


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