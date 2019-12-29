Dağın tepesine çarpan helikopterde 6 ölü
Hawaii’nin Kauai Adası’nda Perşembe günü seyir halinde olan helikopter, dağın zirvesine çarparak düşmüştü.
Arama kurtarma ekipleri kazanın ardından 6 cansız beden bulunduğunu belirtti. Yetkililer, helikopterde bulunan 2’si çocuk 7 yolcuya dair yaşam belirtisi olmadığını ve son arama kurtarma çalışmasının zorlayıcı hava koşullarına bağlı olarak sabah saatlerinde sonuçlanacağını kaydetti. Safari helikopteri isimli aracın kalkıştan 40 dakika sonra düştüğü biliniyor.