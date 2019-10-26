Da Vinci sergisine ilk gün 260 bin bilet

Organizatörlerinin 20 yılda hazırlandığını belirttiği sergi “Léonard de Vinci” açılışını yaptı. Sadece internet üzerinden rezervasyonla girilebilen serginin ilk gününde en az 260 bin bilet satıldı. Gün içinde biletlerin satıldığı internet sitesi yoğunluk sebebiyle çöktü. Sergide, İtalyan sanatçının 162 eseri yer alıyor. İngiltere Kraliçesi sergiye 24 Da Vinci tablosu ödünç verdi.