Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.74
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Da Vinci sergisine ilk gün 260 bin bilet

Da Vinci sergisine ilk gün 260 bin bilet

Da Vinci sergisine ilk gün 260 bin bilet

Rönesans döneminin dâhisi olarak anılan ressam, mucit ve bilge Leonardo Da Vinci, ölümünün 500. yıl dönümünde Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde tarihi bir sergiyle anılıyor.

Organizatörlerinin 20 yılda hazırlandığını belirttiği sergi “Léonard de Vinci” açılışını yaptı. Sadece internet üzerinden rezervasyonla girilebilen serginin ilk gününde en az 260 bin bilet satıldı. Gün içinde biletlerin satıldığı internet sitesi yoğunluk sebebiyle çöktü. Sergide, İtalyan sanatçının 162 eseri yer alıyor. İngiltere Kraliçesi sergiye 24 Da Vinci tablosu ödünç verdi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel'in son paylaşımı yürekleri burktu
Aşk iddialarına açıklık getirdi
Mehmet Ali Erbil setlere döndü
Ünlü çiftten üzen haber
Aslıhan Doğan Turan'dan duygusal kutlama
<p>Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesinde bulunan atölyesinde sipariş üzerine el yapımı bağlama üretimi yapa

Bağlama Ustasından Aşık Veysel´e 125. Doğum Günü İçin Pasta

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

California'da yerleşim yerlerine yayılan yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Tatmak için sıraya giriyorlar... Kilosu 700 lira!