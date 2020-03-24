Corona virüsü salgını sonrası Putin'den dünyayı şaşırtan hamle

Fotoğraflarda Putin'in özel bir ekip tarafından hastane için hazırlandığı göze çarpıyor.

Reuters haber ajansı, Putin'in corona virüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastaneyi ziyaret ettiğini bildiriyor. Rusya liderinin kapısından içeri girdiği hastane, Moskova yakınlarındaki Kommunarka bölgesinde.

Rusya, geçtiğimiz haftalarda Moskova yakınlarında corona virüs hastaları için özel bir hastane inşaatına başlamıştı.

Rus yetkililer, söz konusu sistemin beş gün içinde geliştirilmesini bekliyor. Sistem yardımıyla virüs taşıyan kişilerle temas kurduğu tespit edilen kişilere bu konuda bilgi gönderilecek.

Aynı bilgi, salgınla mücadele için kurulan yerel merkezlere de aktarılacak. Kremlin, söz konusu tedbirin yasal ve virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında olduğunu belirtti.

Başkent Moskova'da ise 65 yaşın üzerindeki ve kronik rahatsızlıkları olan kişilere evde kalma çağrısı yapıldı. Karantina tedbirleri giderek sıkılaştırılırken sağlık sistemi daha fazla vakaya hazırlanıyor.

Moskova ayrıca corona virüs test sistemini de değiştirdi. Başkentteki laboratuvarda yapılan testlerde edinilen pozitif sonuçlar artık ikinci bir doğrulama için Sibirya’daki bir laboratuvara gönderilmeyecek.