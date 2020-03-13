Corona virüse karşı böyle önlem aldılar: Yabancılar giremez!

Moldova Başbakanı Ion Kiku konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Moldova yönetiminin, koronavirüsle mücadele için sert önlemler almaya karar verdiğini söyledi. Ülke yönetimi yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişlerini bir süreliğine durdurma kararı aldı. 15 Mart'tan itibaren yabancı ülke vatandaşları, Moldova'ya alınmayacak. Bunun istisnasını diplomatlar ve Moldova'da oturum iznine sahip olan kişiler oluşturuyor.

Öte yandan, Moldova yönetimi, bugünden itibaren ispanya ve Fransa ile pazar gününden itibaren ise bütün Avrupa ülkeleri ile uçuşları durdurma kararı aldı.

KİLİSELERDE AYİNLER ASKIYA ALINDI

Ayrıca alınan kararlar çerçevesinde, kiliselerde ayinlerin bir süreliğine durdurulduğu açıklandı. Açıklamada, ileri yaşta olanların risk grubunda olması ve kiliselere en çok ileri yaştaki kesimin gitmesi nedeniyle hükümetin koronavirüse karşı bu yönde karar aldığı belirtildi.