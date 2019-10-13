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Çöpteki yangın ormanı yaktı

Çöpteki yangın ormanı yaktı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde çöp konteynırında başlayan yangın hızla ormanlara sıçrayarak 7500 dönüme yayıldı. Onlarca ev kül oldu.  

Geçen yıl devasa yangınların yaşandığı ABD’nin Kaliforniya eyaletine kabus geri döndü. Riverside County’de bir kamyonun döktüğü çöpün yakılmasının ardından oluşan kıvılcımla başlayan yangın ormana yayıldı. 3 kişinin öldüğü öğrenildi. Bölgede onlarca evlerin tahrip olduğu belirtilirken yüz binlerce eve elektrik verilemediği aktarıldı. Akşam saatlerinde başlayan yangının saatte 7500 dönüme yayıldığı belirtildi. 

100 BİN KİŞİYE TAHLİYE 

Los Angeles’ın kuzeyindeki Sylmar beldesinde ise yaklaşık 20 bin hanedeki yaklaşık 100 bin kişinin tahliyesi için emir verildiğini duyurdu. Rüzgarın başka yangınları tetikleyebileceği belirtildi.

San Fernando Vadisi’ne yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. 

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