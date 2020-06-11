11 Haziran 2020 Perşembe 00:13 | Son Güncelleme:
Çöl aşiretleri de Hafter'i terk etti
Libya'da meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kritik noktalarda kontrolü sağlamasının ardından gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bir darbe de ülkedeki aşiretlerden geldi.
Ubari’deki Tuareg kabileleri Şubat 2019’da Hafter’e bağlılığını ilan etmesinin ardından geçtiğimiz gün UMH safına katıldığını duyurdu. Avrupa Birliği ile Fransa, İtalya ve Almanya ise Libya’daki çatışan taraflara tüm askeri operasyonları durdurma ve 5+5 formatındaki müzakerelere dönme çağrısında bulundu.