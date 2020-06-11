Çöl aşiretleri de Hafter'i terk etti

Ubari’deki Tuareg kabileleri Şubat 2019’da Hafter’e bağlılığını ilan etmesinin ardından geçtiğimiz gün UMH safına katıldığını duyurdu. Avrupa Birliği ile Fransa, İtalya ve Almanya ise Libya’daki çatışan taraflara tüm askeri operasyonları durdurma ve 5+5 formatındaki müzakerelere dönme çağrısında bulundu.