Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4923
  • 6,1473
  • 262.254
  • 99512.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Çocuğun oyunu paniğe neden oldu! 30'uncu katta mahsur kaldı

Çocuğun oyunu paniğe neden oldu! 30'uncu katta mahsur kaldı

Çocuğun oyunu paniğe neden oldu! 30'uncu katta mahsur kaldı

Çin'de asansöre binen çocuk, asansörün otomatik kapısıyla oynamaya başladı. Kapı kapanırken elinde tuttuğu şemsiyeyi kapının arasına sokan çocuk, asansör durunca 30´uncu katta mahsur kaldı.

Olay, Siçuan bölgesindeki Dazhou kentindeki bir apartmanda meydana geldi. 31´inci katta asansöre binen çocuk, otomatik kapının arasına kolunu ve bacağını sokarak kapıyla oynamaya başladı. Asansörün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kapının defalarca açılıp kapandığı görüldü. Çocuk, daha sonra elinde tuttuğu şemsiyeyi kapının arasına soktu. Ancak, bu sefer kapı sonuna kadar kapandı ve asansör hareket etmeye başladı. Kapı sensöründe arıza meydana gelen asansör, 30´uncu katta kilitlenerek durdu. Şemsiyenin kapının arasında kaldığını gören çocuğun ise panik yaşadığı görüldü.

Yerel medya, çocuğun asansörden kurtarıldığını; yetkililerin, çocuğun ailesini daha iyi bir eğitim vermeleri konusunda uyardıklarını duyurdu.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kaya Çilingiroğlu ile Seda Sevin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
Berkay Hardal ile Dilan Telkök ilk kez el ele
Demet Akalın kızı Hira'nın köpeği için VIP araç kiraladı
Burcu Özberk'e aşk çalımı
<p>Türkiye´nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı´da, bayrama sayılı günler kala batı illerine k

Kurban Pazarının Gözdesi 1.5 Tonluk ´Bozo´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Apple’dan WhatsApp kısıtlaması

İtalyan modacı tasarladı! THY'nin yeni üniformaları göz kamaştırdı