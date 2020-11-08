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08 Kasım 2020 Pazar 09:00 | Son Güncelleme:

CNN yorumcusu, Joe Biden'ın başkan olduğunu açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı

CNN yorumcusu Van Jones, Joe Biden'ın başkan olduğunu açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı. Jones, bu haberi seyircilerle paylaşırken duygu dolu anlar yaşarken, "Bu sabah bir ebeveyn olmak daha kolay. Baba olmak daha kolay" ifadesine yer verdi.

CNN yorumcusu Van Jones, Joe Biden'ın başkan olduğunu açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı. Jones, bu haberi seyircilerle paylaşırken duygu dolu anlar yaşarken, "Bu sabah bir ebeveyn olmak daha kolay. Baba olmak daha kolay" ifadesine yer verdi.

ABD Başkanlık seçim sonuçları belli oldu. Bütün dünyada sonucunun heyecanla beklendiği ABD Başkanlık seçimlerinde kazanan Demokrat Joe Biden oldu. 

"BABA OLMAK DAHA KOLAY"

Jones, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah bir ebeveyn olmak daha kolay. Baba olmak daha kolay. Çocuklarınıza karakterin ve doğrunun ne kadar önemli olduğunu ve iyi olmanın önemini anlatmak daha kolay. Amerika’da Müslümansanız, başkanın sizi isteyip istemediği konusunda endişeniz olmasın. Eğer bir göçmenseniz ve zor şartlarda buraya geldiyseniz Başkanın bebeğinizi sizden ayırıp ayırmayacağını düşünmenize gerek yok. Mutlu olabilmek için endişe etmenize gerek yok."
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