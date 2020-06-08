Çipras'tan Miçotakis'e uyarı! 'Erdoğan'sız çözemezsin'

Yunanistan hükümet yetkilileri, Türkiye ile gerginliği tırmandıracak açıklamalara devam ederken ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon’un (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, önemli uyarılarda bulundu.

‘İNTİHAR OLUR’



Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmelere başlaması çağrısı yaptı. Kathmerini gazetesine konuşan Çipras, Miçotakis’e hitaben, “Sen de benim başbakanlık dönemimde yaptığım gibi yap ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başla” dedi. Çipras, başbakanlığı döneminde (2015-2019) Türkiye’yi 6 ay içinde 3 kez ziyaret ettiğini ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Atina’ya davet etme cesaretini gösterdiğini” söyledi. Çipras, “Yunanistan hükümeti, Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkları istikşafi görüşmelerle çözmeli. Ülkenin intiharına yol açmayacak iyi hazırlanmış bir strateji belirlenmeli” dedi.

TEHDİTLER SÜRÜYOR



Dışişleri Bakanı Dendias ise tehditlere devam etti. Dendias “Gri alan yaklaşımları Türkiye için bir bumerang etkisi yaratabilir” diye konuştu.

RUMLAR AKINCI’YI İSTİYOR



Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis, KKTC’de 11 Ekim’de yapılacak seçimde Mustafa Akıncı’nın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini söyledi. Anastasiadis, birleşme görüşmelerinin bu şekilde başlamasının daha kolay olduğunu ileri sürdü. Akıncı, KKTC’nin Türkiye’ye bağlanma ihtimalini ‘korkunç’ diye nitelemiş ve büyük tepki çekmişti.

TAHRİKLER SÜRÜYOR

RUMLAR CAMİYE BİZANS BAYRAĞI ASTI



Güney Kıbrıs’ta son bir haftadır camilere yönelik provakasyon saldırıları devam ediyor. Limasol’da bulunan Köprülü Camisi’nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka’da bulunan Tuzla Camisi’nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

SERT TEPKİ

Türkiye, art arda yaptığı açıklamalarla saldırıya sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Gül ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı kınarken faillerin bir an önce yakalanmasını istedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da “Camilere yönelik tahrikler yapılması, olağan karşılanamaz, geçiştirilemez. Tuzla Camisi’nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor, Rum Yönetimini derhal İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymaya çağırıyorum” dedi.