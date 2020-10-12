Cinsel istismardan 6 yıl hapis yemişti... Tacizci Kardinal Papa ile buluştu

Avustralya’da çocuklara yönelik cinsel istismar işlediği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Kardinal George Pell, mahkumiyet kararının bozulmasından bu yana 3 yıl aradan sonra ilk kez İtalya’nın başkenti Roma’ya döndü.

DHA'nın aktardığı habere göre, Avustralya yargısı, Melbourne’da görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan mahkum olan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell’in cinsel taciz mahkumiyetini bozmuştu. Kardinal Pell, 3 yıl aradan sonra ilk kez Vatikan’da, Papa Francis ile bir araya geldi. Vatikan ofisinden görüşmeye dair fotoğraf paylaşıldı.

JÜRİ KARDİNALİ SUÇLU BULMUŞTU

Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018’de, Vatikan’ın 3 numaralı ismi Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti. Pell'in Avustralya Yüksek Mahkemesi tarafından mahkumiyet kararı bozulmadan önce 6 yıllık hapis cezasının 13 ayını tamamlamıştı.