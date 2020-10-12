  • $7,8743
  • 9,3009
  • 486.219
  • 1178.35
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Cinsel istismardan 6 yıl hapis yemişti... Tacizci Kardinal Papa ile buluştu
12 Ekim 2020 Pazartesi 18:10 | Son Güncelleme:

Cinsel istismardan 6 yıl hapis yemişti... Tacizci Kardinal Papa ile buluştu

Cinsel istismardan 6 yıl hapis yemişti... Tacizci Kardinal Papa ile buluştu
DHA

Avustralya'da çocuklara yönelik cinsel istismar işlediği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Kardinal George Pell, mahkumiyet kararının bozulmasından bu yana ilk kez Papa Francis ile bir araya geldi.

Avustralya’da çocuklara yönelik cinsel istismar işlediği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Kardinal George Pell, mahkumiyet kararının bozulmasından bu yana 3 yıl aradan sonra ilk kez İtalya’nın başkenti Roma’ya döndü.

DHA'nın aktardığı habere göre, Avustralya yargısı, Melbourne’da görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan mahkum olan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell’in cinsel taciz mahkumiyetini bozmuştu. Kardinal Pell, 3 yıl aradan sonra ilk kez Vatikan’da, Papa Francis ile bir araya geldi. Vatikan ofisinden görüşmeye dair fotoğraf paylaşıldı.

JÜRİ KARDİNALİ SUÇLU BULMUŞTU

Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018’de, Vatikan’ın 3 numaralı ismi Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti. Pell'in Avustralya Yüksek Mahkemesi tarafından mahkumiyet kararı bozulmadan önce 6 yıllık hapis cezasının 13 ayını tamamlamıştı.

<p> Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdüğü bildirildi.</p><p>Azerbayc

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: İşgalci Ermenistan'ın 3 İHA'sı düşürüldü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Balatlar Kazısı'nda, Zeugma'dakilere benzer mozaikler bulundu

14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktöre gözü gibi bakıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.