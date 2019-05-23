Çinliler için Apple kullanmak artık bir utanç

South China Morning Post gazetesinin haberine göre geçen yıl yüzde 9.1 olan Apple´ın Çin pazar payı 2019 yılı başında yüzde 7´ye geriledi. Aynı dönemde Huawei ise %3 pazar payı artışı sağladı.

Ülkenin en büyük güneş paneli üreticilerinden birinin yöneticiliğini yapan Wang Zhixin, 10 yıldır sıkı bir Apple `iPhone´ kullanıcısı ve taraftarı olduğunu, ancak son yaşanan olaylardan sonra `iPhone 7´sini bir `Huawei P30´ ile değiştirdiğini söyledi.

Zhixin, "Kalbimden gelen bir ses Çin markalarına destek vermem gerektiğini söylüyor, özellikle bu ticaret savaşı ortamında. Huawei daha iyi kaliteyi daha ucuza sunması ile meşhur. `P30´ daha hızlı ve daha güzel fotoğraflar çekebiliyor" ifadelerini kullandı.

Pekin´de kamuya ait bir Telekom şirketinde çalışan Sam Li ise Apple kullanmanın artık utanılacak bir olay haline geldiğini vurguladı. Li "Bugünlerde tüm şirket yöneticileri Huawei kullanırken cebinizden bir Apple çıkarmak bir nevi utanç verici oldu" dedi.

Analistler, ABD yönetiminin Huawei´ye koyduğu ihracat yasağının kısa vadede Çinli firmayı sıkıştıracağını fakat uzun vadede yerli pazarda özellikle Apple´a karşı daha kuvvetli hale gelmesini sağlayacağını düşünüyor.

International Data Corporation (IDC) Asia Pacific üst düzey araştırma yöneticisi Kiranjeet Kaur "Şuanda Çinli tüketicilerin Huawei sevgisini artırabilecek tek bir şey var: O da yasağın kendisi" diye konuştu.

Huawei, geçen yıl toplam 206 milyon cep telefonu üretti. Bunun 105 milyonu Çin´de satıldı. Huawei´nin Çin pazar payı yüzde 26.4 seviyesinde.

iPhone ise sadece Çin´de değil tüm dünyada zorlanıyor. 2019´un ilk çeyreğinde dünya genelinde iPhone satışları yüzde 30.2 gerileme ile 36.4 milyona düştü. 2019´un ilk üç ayında satışlarını artırabilen tek telefon firması Huawei oldu.

IHS Markit kıdemli sektör analisti Zaker Li, iPhone´un Çin´de pazar payı kaybetmeye devam edeceğini belirtti. Li´ye göre iPhone´un sorunu milliyetçi duygulardan çok ürün ve fiyatlama stratejileri.

Anti-Amerikancı havanın güçlenmesine rağmen Apple ürünlerine sadık kalan çok sayıda Çinli kullanıcı da hala mevcut. Özellikle 2012´den bu yana Çin´de bazı yabancı ülkelere karşı ekonomik boykotlar düzenlenmiş fakat bunlar büyük bir başarıya ulaşamamıştı.

(DHA)