Çinli uzmandan yeni iddia! Kuluçka süresi uzadı...

Çin’in acil tıp doktorlarından Qiu Haibo, koronavirüsü kontrol altına aldığı belirtilen Çin’in kuzeydoğusunda yer alan Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde yeniden görülen virüsün bölgedeki vakalarda farklı seyrettiğini belirtti.

Çin devlet kanalına konuşan Haibo, hastalığın temel semptomları arasında kabul edilen yüksek ateşin nadiren görüldüğünü, aynı zamanda virüsün birden fazla organdan ziyade akciğerlere zarar verdiğini söyledi.

"VİRÜSÜN KULUÇKA SÜRESİ UZADI”

Koronavirüsün 14 ile 21 gün arasında süren kuluçka süresinin uzadığını belirten Qiu Haibo, "Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde virüsün kuluçka süresi Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsten farklı olarak daha uzun sürüyor" dedi. Haibo bu nedenle enfekte kişileri virüs yayılmadan tespit etmenin zor olduğunu ifade etti.

(DHA)